Trabzonspor 'un formda ismi Anastasios Bakasetas ise Kasımpaşa karşısında kariyerinde bir ilki gerçekleştirmek için mücadele edecek. Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında rakip fileleri havalandırarak son 3 karşılaşmada gol serisi yakalayan Yunan oyuncu, Kasımpaşa karşısında gol atarak kariyerinde ilk kez dört maçlık gol serisi yakalamayı hedefliyor.

Takımının en skoreri

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas, bu sezon Bordo-Mavililer’in en golcü ismi oldu. Süper Lig 'de 3, Avrupa'da 3 gol atan oyuncu 6 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. 10 numara pozisyonunda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken oyuncu gol yollarında daha etkili bir görüntü sergiledi.

Paşa'yı boş geçmiyor

Bakasetas, Türkiye kariyerinde ise Kasımpaşa kalesini boş geçmedi. Yunan oyuncu Alanyaspor formasıyla ligde ve kupada rakibine 1'er gol atarken, Trabzonspor formasıyla 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında 1'er gol atarak toplam 4 gol kaydetti. Bakasetas, Süper Lig kariyerinde ise en çok golü 5 golle Kayserispor filelerine attı.

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