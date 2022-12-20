Sezonun ilk bölümünde çıktığı 20 maçta 9 gol, 7 asistlik müthiş bir performans gösteren Bakasetas, Fenerbahçe maçını iple çekiyor. Yunan yıldız, Akyazı’daki derbide Fırtına’nın yine en önemli hücum kozu olacak.





6 maçta 4 gole katkı

Antrenmanlarda giderek tempoyu artıran 29 yaşındaki 10 numara, daha önce Fenerbahçe’ye rakip olduğu 6 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Bakasetas’ı forvet arkasında görevlendirecek.

Orta sahadaki diğer ikilinin ise Hamsik-Siopis şeklinde oluşması bekleniyor. Bu üçlüyü zorlayan bir diğer isim ise Antalya kampının yıldızlarından Abdülkadir Ömür...





Bardhi'ye teklif yolda

Trabzonspor ’un sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Levante’den kadrosuna kattığı Enis Bardhi’yle ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi. Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajeri, Avrupa’dan bazı ekiplerle temas halinde bulunurken, Ocak ayında Bordo-Mavili ekibe teklif getirebilir. Başkan Ahmet Ağaoğlu, son genel kurulda yaptığı açıklamada; 40 milyon Euro’luk maaş bütçesini 30 milyon seviyelerine çekmek istediklerini söylemişti.

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