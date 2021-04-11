Trabzonspor'da cezalarını tamamlayan Edgar ve Abdulkadir, Çaykur Rizespor mücadelesine 11'de başladı, sakatlığını atlatan Berat ise kulübede yer aldı. Hücumdaki en önemli kozlar; Nwakaeme ve Ekuban'ın yokluğunda kanatlarda orta saha orijinli isimler Yunus Mallı ve Flavio ile maça başlayan Trabzonspor'da, Yunus'un sakatlığı sonrasında Yusuf Sarı oyuna dahil oldu. Sağ bekte de son haftalarda olduğu gibi stoper Hüseyin Türkmen görev yaptı. İdeal kadronun olmayışı, Fırtına'yı sonuç almakta zorladı.

Sınırda sorun yaşanmadı

Trabzonspor'da, Karadeniz Derbisi'ne Anastasios Bakasetas ile Yusuf Sarı ceza sınırında çıktı. Önümüzdeki hafta oynanacak zorlu Hatay maçı öncesinde Abdullah Avcı iki öğrencisini de kart görmemeleri konusunda uyarmıştı. İki isim de mücadeleyi sorunsuz tamamladı. Deneyimli hocanın görev vermesi durumunda hem Bakasetas hem de Yusuf kritik mücadelede görev yapabilecek.

Edgar: Skoru bulamıyoruz

İyi bir maç çıkartan Edgar Ie, 90 dakika sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli stoper, “Genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Her şeyi denedik kazanmak için ama skoru alamadık. Bu konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Vitor Hugo ile yakaladığı uyum da sorulan Edgar, “Aynı dili konuşuyor olmamız bunda etkili. Birbirimizi iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Baker: Rakibimizden çok daha iyiydik

Bordo-Mavililer'in İngiliz orta sahası Lewis Baker 3 puanı hak eden taraf olduklarını dile getirdi. Sonuçtan dolayı çok üzgün olduklarını vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Eksik olan tek şey topun kaleye girmesiydi. Rakibimizden çok daha iyi oynadık. Bizi üzen bir maç oldu. 3 puan için geldik ve hak ettiğimiz bir 3 puan vardı. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceği" açıklamalarında bulundu.