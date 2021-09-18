Süper Lig ’in 5. haftasında Trabzonspor , deplasmanda Kasımpaşa’yı 53. dakikada Anastasios Bakasetas’ın attığı golle 1-0 yendi. Trabzonspor’un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı.
Bordo-mavili takımda 2. sezonunu geçiren Bakasetas, 2021-2022’de ligde çıktığı 5. maçta 3. golünü kaydetti.
Trabzonspor’un Süper Lig’in ilk 2 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor ’u mağlup ettiği müsabakalarda birer gole imza atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasımpaşa karşılaşmasının tek golünü kaydederek alınan galibiyette başroül üstlendi.
Öte yandan, mücadelenin 83. dakikasında Abdülkadir Ömür’ün yerine oyuna giren Trabzonspor’un milli futbolcusu Dorukhan Toköz, bordo-mavili formayı ilk kez giydi.