Son 7 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergileyen ve toplamda attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Alexander Sörloth, Rize’yi boş geçti. Norveçli yıldız, 5-2’lik zaferde etkisiz kaldı ama takım arkadaşları, onun asist yaparak tamamladığı mücadelede bu açıdan yokluğunu aratmadı. Trabzon’da perdeyi açan isim, devre arasında takıma dahil olan Manuel da Costa oldu.

Sonrasında Caleb Ekuban, takımını öne geçirdi. Kaptan Jose Sosa, penaltıdan farkı 2’ye çıkaran golü attı. Maçta yine çalışkanlığıyla ön plana çıkan Sörloth’un asistinde maçın yıldızı Anthony Nwakaeme, skoru 4-1’e getirdi.

8 maç 13 gole katkı

Böylece Norveçli forvet (Toplamda ligde 19 golü, 6 asisti var), son 8 maçında ligde 10 golünün yanına 3. gol pasını ekledi. Rize, Skoda ile penaltıyı atıp, maçı 4-2’ye getirken, son sözü ise yine ev sahibinden ilk kez ligde gol atan Badou Ndiaye koydu.

6 isabetli şutta 5 gol buldular

Bu sezonki en tutuk performansını Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk devresinde sergileyen Trabzonspor’un bu süreçte konuk takımın kalesine isabetli tek bir şutu yoktu. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir görüntü ortaya koyan Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibinin kalesine tam 6 isabetli şut gönderdi..

Ve Trabzon, bu şutların 5’inde fileleri havalandırmayı başardı. Rize kalecisi Gökhan Akkan, 6 şuttan sadece 1’inde gole izin vermedi!