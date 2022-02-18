Alanyaspor karşılaşması öncesi savunma hattına uyarı geldi. 25 maçta rakip fileleri 44 kez havalandıran ve Bordo-Mavili takım ile birlikte Süper Lig 'in en üretken iki ekibinden biri olan Alanyaspor'un hücum gücü karşısında defanstaki isimlerden daha dikkatle olmaları istendi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Peres, Vitor Hugo, Denswil ve Puchacz'dan konsantrasyonlarını bir an olsun düşürmemelerini istediği öğrenildi. Alanyaspor ligde 10 maçtır aralıksız fileleri havalandırırken bu süreçte 21 gol attı.