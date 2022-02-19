Abdülkadir Ömür ile Denswil hasta oldukları için önceki akşamdan itibaren idmanlara çıkmıyor. İki oyuncunun Alanya deplasmanında forma giymeleri beklenmiyor. Ayrıca Siopis de hafta başından bu yana salonda çalışıyor. İlk 11'de başlaması zor gözüküyor. Bu durumda kadroda iki zorunlu değişikliğe gidilecek. Savunmada Vitor Hugo'yla birlikte oynayan Denswil'in yokluğunda tercihin genç Ahmetcan Kaplan olması bekleniyor. Uğurcan ve Dorukhan'ın ardından 3. yerli olarak Ahmetcan'ın oynamasıyla orta sahada da Siopis'e forma şansı doğacak. Abdülkadir Ömür'ün yerine Bakasetas'ın forvet arkasına çekilip ön liberoda Siopis ile Dorukhan'ın görev almaları bekleniyor.