Kritik Konya virajını kayıpsız dönen Trabzonspor 'da teknik ekip oyunculara iki gün izin verdi. Dün ve bugünü dinlenerek geçiren Bordo-Mavililer, Alanyaspor ile pazar günü oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacak.

İki yıldıza tedavi

Trabzonspor'un Konyaspor mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Denswil ile Visca tedavi altına alındı. Yüzüne darbe alan Denswil ileattığı gol sonrası ayağında problem yaşayan Visca'ya, Bordo-Mavili sağlık kurulu tarafından tedavi uygulanacağı belirtildi. İlk izlenimlere göre iki ismin de Alanya deplasmanına yetiştirileceği bildirildi.