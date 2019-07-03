Trabzonspor’da Ahmet Canbaz için imza töreni düzenlendi

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor Kulübü, Werder Bremen’den transferi Ahmet Canbaz için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Canbaz’dan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti. Ağaoğlu, “Ahmet, Türkiye’deki hatta dünyadaki en doğru yere geldi. Genç oyunculara verdiğimiz önem herkesin malumu. Ahmet de onlardan biri ve kendisinden beklentimiz çok büyük. Ahmet, zorlu bir mücadelenin içine girecek. Oynadığı mevkide çok zorlu rakipleri var. İnanıyorum ki Avrupa’nın en iyisi olacak” dedi.

AHMET CANBAZ: HEYECANLI VE GURURLUYUM

Trabzonspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ahmet Canbaz ise “Heyecanlı ve gururluyum. İnşallah burada elimden gelen her şeyi yapacağım ve formayı alacağıma da inanıyorum. İnşallah herkes için en iyisi olur” ifadelerini kullandı.

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