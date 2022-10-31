AEK'da çok iyi bir sezon geçiren Levi Garcia'nın ismi Türk kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde olduğu gibi Garcia ile Beşiktaş 'ın ilgilendiği belirtilirken Trabzonspor 'un da devrede olduğu aktarılmıştı.

Beşiktaş'ın ilgisi karşılık görmemişti

Yaz transfer döneminde Levi Garcia'nın ismi Beşiktaş ile anılıyordu. O süreçte Yunan basınından Gazzetta'nın haberine AEK'dan bir geri dönüş yapıldı. Gündeme gelen rakamlarla transferin gerçekleşme ihtimali olmadığı ifade edilmişti.

Yüksek bonservis talep ediliyor

Yaz transfer döneminde AEK tarafından yapılan açıklama, Beşiktaş'ın resmi bir teklif yapmadığını ve basına ansıyan rakamlarla da bu transferin gerçekleşmeyeceğini ifade ediyordu. Söylentiler ise Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro artı 1.5 milyon Euro bonuslar şeklinde bir teklif yaptığı yönündeydi.

Levi Garcia'nın bonservisinin %60'ı AEK'da, %40'ı ise eski takımı Beitar Jerusalem'de ve Yunan ekibi bonservisinin %60'ını almak adına 2.2 milyon Euro ödemişti. Geçtiğimiz yaz Wolfsburg'un 8 milyon Euro'luk teklifi ise iki takımın ortak kararıyla reddedilmişti.

Sezona çok iyi başladı

AEK forması altında sergilediği performans fazlasıyla dikkatleri çekmişken Levi Garcia, yeni sezona da çok iyi başladı. 24 yaşındaki sağ açık, bu sezon çıktığı 10 lig maçında 6 gole imza attı.

Talibi çok

Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği belirtilen Levi Garcia'nın ismi Eintracht Frankfurt, Fiorentina, Genoa, Lazio ve Lille gibi ekiplerle de anılıyor.

Trabzonspor'dan gözlemci

Levi Garcia'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilen Trabzonspor'un AEK maçına gözlemci yolladığı aktarılıyor. Fakat Trabzonspor'un izlediği isim Levi Garcia olmayabilir.

Başkandan açıklama geldi

Yunan basınından SDNA, iddialar sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile iletişime geçti. Başkan ile yapılan görüşmede, Levi Garcia ile ilgilenilmediği bilgisi alındı.

SDNA'ya konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Sizi temin ederim ki Levi Garcia ile ilgilenmiyoruz. Gelecekte bizi ilgilendirebilecek diğer oyuncuları izliyoruz ama Levi Garcia'yı değil" ifadelerini kullandı.