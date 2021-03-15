Erzurumspor beraberliğinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önce sahada sergiledikleri futbolu değerlendirdi ardından da FIFA’ya yaptıkları başvuruyla ilgili konuştu. Bordo-Mavili kulübün patronu, “Bize yaramayan bir sonuç. Yaklaşık 4 haftadır durağan oynuyoruz. Ondan önceki 8 haftada yapmış olduğumuz çıkışı devam ettiremedik. 8 puan da kaybımız var. Bunu artık biraz oyuncuların yorgunluğuna bağlamak gerekir. Pandemiden en fazla etkilenen takım Trabzonspor oldu. Bir pozitif vaka 14 gün anlamına geliyor. Ama şartlar ne olursa olsun Trabzonspor gibi yani biraz daha coşkulu oynamamız lazım. Bu aradaki açığı coşkulu oynayarak, daha agresif olarak galibiyeti daha fazla isteyerek kapatabiliriz diye düşünüyorum. Benim yapacağım değerlendirme ancak bu kadar olur. Teknik açıdan en iyi değerlendirmeyi hocamız en iyi şekilde yapar” ifadelerini kullandı.





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‘Esas sıkıntı sistemde’

Ağaoğlu, FIFA başvurusuyla ilgili olarak da özetle şunları söyledi: “FIFA başvurusunu salı günü yaptık. Başvuru sadece Trabzonspor kulübünün başvurusu değil, bugün ülke futbolunda hemen hemen her takım, başkanının, yöneticisinin hocalarının çok ciddi şekilde serzenişleri var. 2 senede 4 MHK değişti. Ancak hakem kararlarıyla ilgili tartışmalar artarak devam etti. Sıkıntı sistemde. Burada verilen mücadele Trabzonspor mücadelesi değil. Türk futbolunun marka değeri açısından, Türk futbolunun selameti açısından, yapılmış olan bir başvuru. Dosya FIFA Disiplin Kurulu’nda. Sanırım onlar da UEFA’ya gönderecek”





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‘Baskı altında olmamalılar’

“Herkes adalet istiyoruz diyor. Adaletin sağlanması için görev yapan insanların rahatlıkla görev yapabilmeleri özgürce ve bağımsız olarak görev yapabilmeleri lazım. Bağımsız olarak, özgürce görev yapmaları için hiç bir baskının altında olmamaları lazım. Kurulların bağımsızlığı ile ilgil ciddi şekilde AİHM’in kararı, hem de Kamu Denetleme Kurulu’nun verdiği tavsiye kararının olduğu yerde bağımsızlığın tartışıldığı bir ortamdayız. Bunun kökünden çözülmesi lazım”