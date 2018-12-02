Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi

Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

02 Aralık 2018, Pazar 17:54
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi

Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

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