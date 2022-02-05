Süper Lig'in lideri Trabzonspor , 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 18 gün sonra Akyazı’ya çıkacak olan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, iç sahada 17 maçtır kaybetmiyor. Taraftar desteğini arkasına alıp 3 puana uzanmak isteyen Bordo Mavililer, Konyaspor 'la arasındaki puan farkını yeniden 9'a çıkarmayı hedefliyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Kasımpaşa maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.









40 bin kişiyle şov zamanı

Ara bitti, Fırtına sürecek... Galatasaray zaferiyle 2 maçlık beraberlik serisini bitiren Trabzonspor, bugün Akyazı’ya dönüyor. Bordo- Mavililer, Kasımpaşa’yı devirip şampiyonluk yürüyüşünü iyice güçlendirmek istiyor. Zorlu 90 dakikada Karadeniz ekibinin en büyük gücü taraftarı olacak, Medical Park Stadı tamamen dolacak. 40 bin kişi müthiş bir desteğe hazırlanırken, tribünlerde pankart ve bayraklarla şov yapılacak; adeta şölen havası yaşanacak.

Başkan ilk kez yok

Bu zorlu mücadelede Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk kez bir maçı stadyumdan takip edemeyecek. Koronavirüs testi poztifi çıkan Ağaoğlu mücadeleyi evinden takip edecek. Bordo Mavili ekibin başkanının durumunun iyi olduğu da gelen bilgiler arasında.







