Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren Fırtına, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Ancak sıcak para akışı olmaması nedeniyle Trabzonspor’un şu anda adeta eli kolu bağlandı. İlk olarak kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz krizini çözmeyi planlayan Karadeniz temsilcisi, büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde iki oyuncusuyla da alacaklarına karşılık yollarını ayıracak. Bordo-Mavililer böylece ciddi bir mali yükten kurtulacak.

Milan’a 2 milyon Euro

Jose Sosa ve Juraj Kucka’nın taksitlerini de ödemeye devam eden Trabzonspor, 12 Ocak’a kadar İtalyan devi Milan’a da toplamda 2 milyon Euro’luk (12 milyon TL) bir ödeme gerçekleştirmek zorunda. Bu nedenle yoğun mesai harcayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, öncelikle bu sorunları çözmeyi amaçlıyor. Bu problemler nedeniyle transferde ciddi adımlar atamayan Fırtına, sorunların çözülmesi durumunda takviye çalışmaları için resmi adımlar atmaya başlayacak.