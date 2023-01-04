Sahasında elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından deplasmanda Karagümrük mağlubiyetiyle morallerin kaybolduğu Trabzonspor ’da, Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor. Bordo-Mavililerin, pas çalışmasının ardından geniş alan oyunu ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile son buldu. 4-1’lik mağlubiyet sonrası büyük bir moral bozukluğu yaşayan Trabzonspor’da yüzler gülmeye başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, alınan mağlubiyet sonrası oyuncularıyla bir araya geldiği günden itibaren mental olarak takımını toparlamaya çalıştı. Toplu ve bire bir görüşmeler yapan deneyimli teknik adam, zamanı iyi değerlendirmeye çalıştı.

Fizik değil moral

Fiziksel antrenmanlardan çok kaynaşmayı ön planda tutan antrenmanlara ağırlık verdi. Yüzlerin gülmeye başlandığı Bordo-Mavililer'de, oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi. Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Evinin kralı Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig’de, yaklaşık 2 yıldır evinde yenilmiyor. 675 gündür iç sahada maç kaybetmeyen Bordo- Mavililer, Giresunspor karşısında seriyi 33 maça çıkarmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan toplarken 13 puan kaybetti.

Yeni gözde Oğuzhan Yılmaz

Bordo-Mavililer'in hocası Abdullah Avcı, U17 Milli Takım ve U17 Trabzonspor takım kaptanı, genç yetenek Oğuzhan Yılmaz’ı, A Takım kadrosuna davet etmişti. Avcı, gelecek vaadeden oyuncuyu Antalya kampına da davet etmiş, genç sağ bek milli takım kadrosunda olmasından dolayı kampa katılamamıştı. A Takım kadrosuyla antrenmanlara çıkan Oğuzhan Yılmaz hocasının yeni gözdesi.

U19 Milli'de 4 Trabzonlu

U19 Milli Takımı, mart ayında oynayacağı UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi hazırlıklarını Antalya’da sürdürecek. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 4 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’te toplanacak. Kadroda Trabzonspor'dan Ali Şahin Yılmaz, Muzaffer Anıl Türkmen ve Engin Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.

Yusuf Erdoğan bavulunu topluyor

Karadeniz ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamayan Yusuf Erdoğan'la yolların ayrılması kesinleşti. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren oyuncunun Kasımpaşa'yla el sıkıştığı ifade edilirken imza için hafta sonuna kadar İstanbul'a gideceği belirtildi.