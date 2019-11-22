Trabzonspor'da Abdürrahim Dursun kadrodan çıkartıldı

Trabzonspor'un dünkü antrenmanında sakatlanan Abdürrahim Dursun, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

22 Kasım 2019, Cuma 15:01
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Trabzonspor'da Abdürrahim Dursun kadrodan çıkartıldı

Trabzonspor'un dünkü antrenmanında sakatlanan Abdürrahim Dursun, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre genç futbolcu Abdurrahim Dursun'un yaklaşık 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, Abdurrahim Dursun’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Ayaz, “Dünkü antrenmanda sakatlanan Oyuncumuz Abdürrahim Dursun’a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiş olup, futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır” dedi.

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