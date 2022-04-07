Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynanan maçta sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle stoperde Hüseyin- Denswil ikilisine görev vermişti. Fırtına'da iki stoper Ahmetcan Kaplan ve Vitor Hugo ise sakatlıklarını tamamen atlattı ve yarın oynanacak olan Gaziantep maçı öncesi teknik ekibin kendileri hakkında vereceği kararı bekliyor. Avcı'nın stoper hattında kimi oynatacağı merak konusu...

GERİ SAYIM BAŞLADI

Kariyerinde Trabzon ile sadece Süper Kupa kazanan Teknik Direktör Abdullah Avcı ilk Süper Lig şampiyonluğu için artık geri sayıma geçti. (Takvim)