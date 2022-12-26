40 günlük Dünya Kupası arasını çok iyi değerlendiren Trabzonspor ’da, teknik direktör Abdullah Avcı oyun anlayışı, antrenman modelleri ve taktiksel düzenle ilgili önemli farklılıklara imza attı, bireysel performanslar üzerinde de ekstra mesai harcadı. Önde basan, topa sahip, enerjisi daha yüksek bir takım görüntüsüne kavuşan Fırtına, kırılma maçında baştan sona üstün oynayarak Fenerbahçe ’yi yıktı. Derbi öncesinde de hocanın ciddi bir hazırlığı vardı. İşte 8 maddede Avcı’nın yarattığı değişim...





Doğru teşhis, doğru tedavi

Dünya Kupası arasında ilk olarak 22 maçlık periyodun detaylı bir analizini gerçekleştiren Abdullah Avcı, öncelikle oyunda zaman zaman kopmalar yaşadıklarını, merkezden rakiplere fazla fırsat verildiğini ve final paslarında ciddi sıkıntı yaşadıklarını tespit etti. Ön alanda basan, ortalama yüzde 65 topa sahip olmayı başaran daha dinamik ve hızlı bir takım yaratmak isteyen Avcı, çalışmaları tamamen buna göre yaptırdı.

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Oyun anlayışını değiştirdi

Abdülkadir, Bardhi gibi isimleri artık tamamen kendi mevkilerinde oynatmaya karar veren tecrübeli hoca, antrenman modellerini değiştirirken, bireysel performanslar üzerinde de durdu. Takım savunmasındaki eksikleri gidermeye yönelik ekstra idmanlar uygulayan Abdullah hoca, beklerin oyuna daha çok katıldığı bir sistem oturttu. Oyun anlayışını ve saha içi planlarını yenileyen Avcı, hazırlık maçlarının özellikle ilk yarılarında yeni Trabzonspor’la ilgili sinyaller verdi.





Ne düşündüyse maçta oldu

Kocaeli’deki Kasımpaşa maçının ardından “3-4 aydır performansının artmasını beklediğim isimler var. Artık beklemeyeceğim. Gerekirse altyapıdan alıp oynatacağım” diyen Abdullah Avcı’nın bu sözleri, pek çok oyuncuyu kendine getirdi. Alışılmışın dışında konuşarak adeta takımını silkeleyen deneyimli çalıştırıcı, iletişim noktasındaki becerisini bir kez daha gösterdi. Avcı, 40 günlük ara boyunca da öğrencileriyle sık sık özel görüşmeler yaparak değişim sürecini hızlandırdı.

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Hep doğru tercihler

Abdullah Avcı’nın sahaya sürdüğü ilk 11 de, yaptığı hamleler de nokta atışıydı. Umut Bozok’un Fenerbahçe’nin 3’lü defans hattına karşı zorlanacağını düşünen Avcı, pivot santrfor olarak Gomez’i oynattı. Hamsik yerine Abdülkadir’i görevlendirerek önde daha iyi basan ve daha dinamik bir orta saha yarattı. Stoperde ise Hugo’nun yanında Bartra’nın olmasının sebebi; hem oyun kurmada hem de hava toplarındaki başarısıydı. Bu 3 önemli tercih karşılık buldu, ikinci yarıda oyuna girenlerle de takım enerjisi yüksek tutuldu.





Yıldızlar geri döndü

Performansı eleştirilen isimlerden Maxi Gomez gol attı, Abdülkadir müthiş oynadı, kenardan gelen Djaniny asist yaptı, Bartra pek çok bireysel istatistikte ilk sırada yer aldı. Özellikle Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra üst üste pozisyonlar bulan Trabzonspor, attığından çok daha fazla kaçırarak net bir derbi zaferi kazandı. Üstelik, 90 dakika boyunca Jorge Jesus’un Fenerbahçe’sine tek bir isabetli şut imkanı tanınmadı.





Tribünlerle bağı kurdu

Fırtına’nın önce Devler Ligi’ne Play-Off’ta veda etmesi, ardından Avrupa Ligi’nden elenmesi taraftar nezdinde hayal kırıklığı yaratırken, şampiyonluk sonrası kentin bir bölümünde oluşan doygunluk Akyazı’daki maçlara sirayet etmiş, tribünler boş kalmıştı. Dünya Kupası arasında sık sık 12. adama seslenen Abdullah Avcı’ya, taraftarlar beklediği karşılığı verdi. Takımda derbide beklenen mücadeleyi ortaya koyunca, tribünlerle saha içindekiler arasındaki güçlü bağ yeniden oluştu.





Verdiği sözü tuttu

Abdullah Avcı, her fırsatta kasım ayındaki arayı ve sonrasında yaşayacakları değişimi ifade ederken, camiaya verdiği sözü tuttu. Fenerbahçe karşısında net bir zafer elde eden Trabzonspor, sonucun yanı sıra kazanma iştahı, mücadelesi ve yüksek takım enerjisiyle özlenen görüntüye kavuştu. Tecrübeli hoca, galibiyet sonrası bunun başlangıç olduğunu belirterek soyunma odasında öğrencilerine net konuştu: “Devam edeceğiz. Daha güçlü, daha iyi şekilde devam... Artık seri istiyorum”

FANATİK ÖZEL / Safa Can Konuksever







