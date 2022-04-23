Türkiye Kupası’nda 1-0 kazanılan Kayserispor maçında kadroda 5 değişiklik yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ideal 11’e dönüyor... Adana Demirspor deplasmanı öncesi en ciddi eksik Nwakaeme. Nijeryalı yıldızın yokluğunda sol kanatta Djaniny ile başlanması bekleniyor. Diğer aday Kouassi. Orta sahada Abdülkadir Ömür’ün arkasında yeniden Hamsik’i ilk 11’e koyacak olan Avcı’nın, yanında Dorukhan’ı oynatma ihtimali daha yüksek. Ancak Siopis’e de ‘hazır ol’ mesajı verildi. Savunma dörtlüsünün ise Peres- Ahmetcan-Hugo-Denswil şeklinde kurulacak. Visca- Kouassi kanatlarıyla rakip savunmayı zorlamayı planlayan Avcı, Cornelius’un ceza sahasında daha çok topla buluşturulmasını istedi.

‘Sabırlı ve akıllı oyun’

Takımla gerçekleştirdiği maç toplantısında ‘sabırlı oyun’ uyarısı yapan başarılı hocanın, “90 dakika boyunca disiplinden kopmayacağız. Sabırlı ve akıllı oyunla, plana sadık kalarak bugünlere geldik. Aynen devam. Kupada kazandık, sıra ligde. Şampiyonluk adımını atalım. Kalitenize güveniyorum” dediği öğrenildi.