Ligin tepesinde en yakın rakibine 12 puan fark atarak şampiyonluk hesaplarına başlayan Trabzonspor 'un başarısının arkasında doğru transfer politikası yatıyor. Teknik kadro ile birlikte hareket eden yönetim, önemli isimleri kadroya eklerken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, alınmasında ısrarcı olduğu isimler de takıma büyük katkı sağladı. Sezon başında Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz'de ısrarcı olan tecrübeli çalıştırıcı, iki oyuncudan da maksimum verim aldı. Cornelius 11 gol, 3 asistle skor yükünü çekerken, joker hale gelen Dorukhan da hem orta saha hem de savunmada bordo mavilileri rahatlattı.

VİSCA'DAN 9 PUAN

Devre arasında transfer edilen, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den eski öğrencisi Edin Visca ise son 3 maçta attığı 4 golle Trabzonspor'a 9 puan kazandırıp şov yaptı.

DENSWIL, ALANYA MAÇINA YETİŞECEK

BORDO-MAVILI takımın Konyaspor ile oynadığı maçta Berat Özdemir'in müdahalesi sonrası sol gözünde şişlik meydana gelen Denswil'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Gözüne yapılan müdahale sonucunda şişliğin önemli oranda azaldığı ve futbolcunun hafta sonunda oynanacak olan Alanyaspor maçına kadar tam hazır hale gelebileceği ifade edildi.

TRABZONSPOR HER YERDE LİDER

KONYASPOR galibiyetiyle kritik bir virajı dönen Trabzonspor, birçok istatistikte zirvede. Bordo-mavililer, bu sezon ligde en fazla galibiyet alan (18) ve en çok puan toplayan (60) takım olurken, en fazla gol atan (44) ve en az gol yiyen (18) iki ekipten biri konumunda. En iyi averaja (26) sahip Fırtına'nın tek yenilgisi var ve hem dış hem de iç sahada lider. (Sabah)