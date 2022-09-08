Trabzonspor ’da beklenen oldu... Şampiyonluğun ardından Abdullah Avcı’nın kontratını uzatmak için harekete geçen yönetim, geçtiğimiz ay tecrübeli hocayla anlaşmıştı. Tecrübeli hocanın yeni sözleşmesi TFF’ye bildirildi. Buna göre Avcı, 2025’in sonuna kadar Trabzonspor’un başında olacak. Normalde bu sezon sonunda kontratı bitecek olan Abdullah hocanın sözleşmesi 2 yıl daha yenilenirken, önümüzdeki günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. 38 yıl sonra Trabzonspor’u şampiyonluğa taşıyan ve bu süreçte 2 de Süper Kupa kazandıran 59 yaşındaki çalıştırıcı, yakaladığı puan ortalamasıyla fark yarattı.

2,08’lik puan ortalaması

2020’nin Kasım ayında Bordo-Mavili takımda göreve gelen Avcı, 2 yıllık süreçte toplam 75 Süper Lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 7 kez yenilen başarılı taktisyen, 44 galibiyet aldı, 24 maçta da beraberlik elde etti. 2,08’lik puan ortalamasına ulaşan Avcı, kariyerinin en iyi dönemine ulaştı.