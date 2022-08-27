Trabzonspor 'da Antalyaspor yenilgisinin ardından Kopenhag'a da elenmek moralleri epey bozmuştu. Galatasaray 'a karşı ligde oynanacak mücadeleyi çıkış haritasının başlangıcı olarak gören teknik direktör Abdullah Avcı, çarşamba gününden bu yana sadece motivasyon çalışmaları üzerinde durdu. Oyuncularıyla bu süreçte 4 kez uzun soluklu toplantılar yapan Avcı takımın beynini yıkadı. "Ayağa kalkıp kim olduğumuzu gösterme zamanı" diyen deneyimli teknik adamın, futbolcularına, "Şampiyonun kim olduğunu herkese hatırlatın" vurgusunu yaptığı ifade edildi.

Kâbus geride kaldı

Antalya karşısındaki farklı yenilgiyi de Devler Ligi'ne atılan havluyu da oyuncularına unutturan tecrübeli teknik adam, dünü ise tamamen taktiksel çalışmalarla tamamladı. Galatasaray'a karşı oynanacak olan kurguyu takıma tek tek anlatan Fırtına'nın hocası, galibiyetten başka birşey düşünmüyor.