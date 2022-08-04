Bordo-Mavililer, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçını 16 Ağustos’ta Parken Stadı’nda oynayacak. Kritik karşılaşmaya 2 hafta kala Trabzonspor ’da teknik heyet adeta seferberlik ilan etti. Önceki gün çekilen kurada Play-Off turu rakibi Kopenhag olan Fırtına, detaylı analizlere başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ekibiyle birlikte kolları sıvarken; Danimarka ekibinin maçları mercek altına alınıyor. Geçtiğimiz sezon Sivasspor ’u UEFA Konferans Ligi’nde 2-1 ve 5-0’lık skorlarla geçen Vikingler, özellikle taraftarı önünde çok etkili bir performans göstermişti. Devamında grubundan lider çıkan Kopenhag, son 16 turunda PSV’ye elenmişti.

16 Ağustos’a kadar 2 maç

Danimarka Ligi’nde 3 hafta geride kalırken, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Kopenhag istediği başlangıcı yapamadı. 3 karşılaşmada 2 yenilgi ve 1 galibiyet alan Mavi-Beyazlılar, pazar günü Brondby ile derbiye çıkıyor. Sonrasında da Randers’la oynayacaklar. Abdullah hocanın, her iki maça da ekibinden bazı isimleri göndereceği öğrenildi. 16 Ağustos’taki zorlu deplasmana rakibini ezberlemiş olarak çıkmak isteyen Fırtına, 24 Ağustos’ta Kopenhag’la Akyazı’da kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, Kopenhag’ı elemesi halinde gruplara adını yazdıracak ve en az 19 milyon Euro’luk gelirin sahibi olacak.