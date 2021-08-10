Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor 'da, teknik direktör Abdullah Avcı listesini erkenden yönetime sunmuştu. Cornelius’un kadroya katılmasıyla, tecrübeli hocanın istediği 5 yıldız da Trabzonsporlu oldu. İlk olarak Gervinho ve Bruno Peres’i renklerine bağlayan Fırtına, devamında Hamsik ile Koita’yı açıkladı. Avcı’nın 1 numaralı hedefi Cornelius ise uzun uğraşlar sonucunda transfer edildi.

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Trabzonspor’da; yönetim, hocanın öncelik verdiği 5 oyuncuyu takıma kazandırırken, müthiş bir kadro oluşturuldu. Yabancıda 5 ismin transferini bitiren Karadeniz ekibi, yerli olarak da Abdullah Avcı’nın talep ettiği Dorukhan Toköz ile İsmail Köybaşı’nı renklerine bağladı.

Abdullah Avcı bizzat görüştü

Bu sezon pek çok transferde olduğu gibi teknik direktör Abdullah Avcı, Cornelius’la da özel bir görüşme gerçekleştirdi. Danimarkalı yıldızla telefonda konuşan ve takım planlamasını anlatan tecrübeli hoca, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyip, Cornelius’tan da bu mücadelenin bir parçası olmasını istedi. Avcı’nın oyuncuyla yaptığı bu görüşme, Cornelius’un ikna sürecinde önemli rol oynadı.