Marek Hamsik'in yeniden sahalara dönmesiyle birlikte, Slovak yıldızı ilk 11'e almak isteyen Abdullah Avcı'yı tatlı bir sıkıntı sardı. 3 yerli kuralı nedeniyle kaleci Uğurcan, Dorukhan ve Abdülkadir Ömür'ü Alanyaspor 'a karşı sahaya sürmesi beklenen Avcı'nın yabancılar konusunda nasıl bir karar vereceği hafta içi antrenman temposuyla rakip analizine göre şekillenecek. 3 formaya 5 aday Savunmada Vitor Hugo ve sol bek Puchacz'ın yerleri garanti. Sağ kanatta Visca ile solda Nwakaeme olacak. İleri uçta da Cornelius'un forma giymesi bekleniyor. Kalan 3 forma için Abudlah Avcı; Peres, Denswil, Siopis, Hamsik ve Bakasetas arasında seçim yapmak zorunda kalacak ve yabancılardan en az biri dışarıda kalacak. Bu ismin Siopis mi Hamsik miolacağına Avcı maçtan önce karar verecek. Bir diğer alternatif ise Bakasetas'ı kulübeye çekip yerine Abdülkadir'i oynatarak savunmanın göbeğinde de Denswil'e şans vermek olacak.