Trabzonspor 'un Danimarkalı golcüsü Andreas Evald Cornelius 5 maç üst üste 11'de oynamış, 3 gol atmıştı. Eşinin doğum sürecinde sık sık ülkesine giden ve 3 haftadır yedek kalan 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş maçıyla ilk 11'e dönmeye hazırlanıyordu. Ancak dün sürpriz bir gelişme yaşandı ve Cornelius kasık sakatlığı nedeniyle idmana çıkmadı. Danimarkalı'nın durumu MR sonrası netleşecek. Avcı'nın Beşiktaş'a karşı forvetteki ilk tercihinin Djaniny olacağı, iyileşse bile Cornelius'u riske etmeyi düşünmediği öğrenildi.