Bordo-Mavililer, yarın Alanyaspor’u devirmesi halinde 3 puandan fazlasını kazanabilir. Çünkü puan cetvelinde üstünde yer alan 4 rakibi birbirleriyle oynuyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bugün, Başakşehir ile Adana Demirspor da yarın kozlarını paylaşacak.

'Seri galibiyet çok önemli'

Her iki maçın berabere bittiği bir senaryoda, Karadeniz ekibi hem 3. sıraya çıkacak hem de zirveyle farkı 5 puana indirecek. Abdullah Avcı, Karagümrük yenilgisiyle yitirdikleri avantajı, bu hafta iyi kullanmak istiyor. Oyuncularıyla da toplantı yapan başarılı teknik adam, “Seri galibiyet yakalamamız çok önemli. Maç maç gidip, kazanarak ilerleyeceğiz. Aynı geçen sezonki gibi” dedi.





100 günlük büyük hasret

Süper Lig’de iç sahada 33 maçlık müthiş bir seriyesahip olan Trabzonspor , deplasmanda ise sıkıntı yaşıyor. Bordo-Mavililer, bu sezon 8 dış saha mücadelesinde sadece 3 galibiyet alabildi. Diğer maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet eldeedildi. Deplasmanda en son 1 Ekim 2022’de Kayserispor’u 2-1 yenen Fırtına, 100 gündür 3 puana hasret. Karadeniz ekibi, Alanya’da kazanıp yeni yılın ilk deplasman galibiyetine ulaşmak istiyor.

Bartra'nın cezası bitti ama...

Giresunspor galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, yarın Alanyaspor’u da devirip seri yakalamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu deplasmanda görev vereceği ilk 11’i henüz netleştirmedi. Bartra’nın cezası bitti ancak Gbamin de son maçta stoperde oldukça iyiydi. Cezalı Maxi Gomez’in yokluğunda ileri uçta Umut Bozok ile Djaniny’den biri tercih edilecek.

Abdüş ve Baka'nın yeri garanti

Akyazı’daki maçta oyuna girdikten sonra sergilediği performansla yine tam not alan Naci Ünüvar da formaya oldukça yakın. Avcı’nın Enis Bardhi’yi ise bu maçta kulübeye çekmesi bekleniyor. Alanyaspor karşısında orta saha da değişebilir. Abdülkadir Ömür ve Bakasetas’ın yerleri garanti. Hamsik ve Doğucan Haspolat forma rekabetinde öne çıkıyor.

Çift mi, tek mi?

Abdullah Avcı’nın karar vermediği bir diğer konu da sistem... Giresunspor karşısında 4-4-2 düzeniyle başlayan Avcı, bu kez 4- 2-3-1 seçeneğini düşünüyor. Naci’nin 11’e girmesi durumunda kanatlarda genç yıldızla, Trezeguet olacak. Tecrübeli teknik adam kesin kararını bugünkü antrenmanda verecek.

Peres'in son iki maçı kaldı

Geçtiğimiz sezon aşil tendonundan yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Bruno Peres geri sayımda. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için sezonun ilk yarısında lisansı dondurulan Brezilyalı sağ bek, Alanya ve Başakşehir maçlarından sonra sahaya çıkabilecek. Dünya Kupası arasından bu yana yüksek tempoda çalışan tecrübeli futbolcunun, formayı Larsen’den alması bekleniyor.



