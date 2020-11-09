Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Abdullah Avcı, daha önce özellikle 1. Lig ekiplerinde teknik direktörlük görevi yapmış 48 yaşındaki Ahmet Taşyürek’i ekibine dahil etmek istedi. Ancak Taşyürek bu teklife teşekkür ederek yardımcı antrenörlük görevi yapmayı düşünmediğini Avcı’ya iletti. Avcı da Taşyürek'in kararı sonrası Egemen Korkmaz'da karar kıldı.

Taşyürek daha önce Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Boluspor’da görev yapmıştı. (61Saat)

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