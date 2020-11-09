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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın dikkat çeken hamlesine ret cevabı geldi!

Trabzonspor haberi... Trabzonspor’da Abdullah Avcı dönemi başlıyor. Ekibiyle birlikte Trabzon’a gelmeye hazırlanan deneyimli teknik adamdan dikkat çeken bir hamle geldi.

09 Kasım 2020, Pazartesi 23:31 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın dikkat çeken hamlesine ret cevabı geldi!

Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Abdullah Avcı, daha önce özellikle 1. Lig ekiplerinde teknik direktörlük görevi yapmış 48 yaşındaki Ahmet Taşyürek’i ekibine dahil etmek istedi. Ancak Taşyürek bu teklife teşekkür ederek yardımcı antrenörlük görevi yapmayı düşünmediğini Avcı’ya iletti. Avcı da Taşyürek'in kararı sonrası Egemen Korkmaz'da karar kıldı.

Taşyürek daha önce Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Boluspor’da görev yapmıştı. (61Saat)

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