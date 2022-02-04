Galatasaray zaferiyle lig arasına giren Fırtına, yarınki Kasımpaşa maçıyla geri dönüyor... Abdullah Avcı, formda rakibine karşı nasıl bir 11 çıkartacağını düşünüyor. İleri üçlüde Nwakaeme, Cornelius ve Visca’nın başlaması yüksek ihtimal. Bir sürpriz yaşamazsa, savunma dörtlüsü de Peres, Hugo, Denswil ve Puchacz’dan oluşacak. Kalede UğurcanÇakır müthiş formuyla güven verirken, kilit nokta; orta saha. Merkez üçlüde Dorukhan Toköz’ün yeri garanti ancak diğer 2 formaya 4 aday var...

Bakasetas’tan müjde

Dün yapılan ilk testi negatif çıkan Bakasetas, bugün nihai teste girecek ve yine negatif sonuç alırsa takıma dönecek. Yunus Mallı, lig arasında hiç idman kaçırmadı ve performansıyla 11’i zorluyor. Sakatlıktan kurtulan Abdülkadir Ömür oynamayı çok istiyor. Siopis de Galatasaray maçının ikinci yarısındaki performansıyla formaya yakın. Taraftarların dört gözle beklediği Hamsik’in ise ağrıları geçmedi ve oynaması şimdilik zor.

Ya Denswil ya Ahmetcan

İzolasyon sürecinde bireysel çalışmalar yapan Bakasetas, testinin negatif çıkması halinde bugünkü son taktik idmanda fiziksel açıdan da iyi gözükürse 11 başlayabilir. Eğer Avcı, orta sahada Dorukhan-Siopis-Bakasetas üçlüsünü oynatırsa, 3. yerli zorunluluğundan stoperde Denswil’in yerine genç Ahmetcan Kaplan formayı alacak.

Safa Can Konuksever







