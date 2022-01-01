2020’nin son aylarında Trabzonspor’un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz yılı tek kelimeyle müthiş geçirdi. Öyle ki, bu süreçte toplam 44 lig maçına çıkan tecrübeli hoca, 97 puan topladı ve sadece 3 kez yenildi. Bu periyotta 2,25’lik puan ortalamasıyla kariyerinin zirvesine çıkan Avcı, Trabzonspor’un 21 olan deplasmanda kaybetmeme rekorunu geçti ve 25 maçlık yeni bir seri yaptı. Ayrıca 1995-1996’da toplamda 26 maç yenilmeyen efsane kadronun başarısını, 27 maç ile geride bıraktı. İlk devreyi 46 puanda tamamlayan Fırtına, lig tarihinde Galatasaray (19), Fenerbahçe (14) ve Beşiktaş ’a (18) ilk kez bu kadar büyük bir fark attı.

İlk kez 8’de 8 yaptı

Başakşehir’i devirip 2021’de Süper Kupa’yı havaya kaldıran Abdullah Avcı, aynı zamanda ligde üst üste 8 galibiyet alarak da kariyerinde bir başka ilki başardı. Deneyimli teknik adamın artık tek bir hedefi var; yeni yılda kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşamak.