Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda tempoyu yükseltti. Takıma sık sık uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularla da bir toplantı gerçekleştirdi.

Marek Hamsik’e devlet nişanı

Trabzonspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Marek Hamsik’e, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından II. Ludovit Stur nişanı verildi. Slovakya’nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kapsamında Slovakya Cumhurbaşkanı Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 kişiye devlet nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı, Hamsik için “”Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik’tir” ifadeleri kullanıldı.

Biletlerde büyük indirim

5 Ocak Perşembe günü Akyazı’da Giresunspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’da, biletler satışa çıktı. Fiyatlar şöyle: VIP Platin: 400 TL, VIP Gold: 200 TL, VIP Silver: 100 TL, Batı: 60 TL, Doğu 50 TL.

Tribünlerin boş kalmaması adına, Fenerbahçe maçı sonrası PFDK tarafından ceza alan ve Passolig kartları bloke edilen taraftarların, biletlerini kulübe devretmeleri istendi.

Lahtimi'nin forma hırsı

Pasaport problemi nedeniyle Antalya kampını kaçıran Lahtimi, açığı kapatmak için ekstra çalışmalar yapıyor. Takıma yeni yıl için verilen 2 günlük izinde de şehirden ayrılmayan ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gidip bireysel idman programı uygulayan Faslı yıldız, özellikle Visca’nın sakatlığında formayı kapmak istiyor.

Trabzonspor’un bir diğer kanat oyuncusu Naci ise gribal enfeksiyon nedeniyle dün idmanda yer almadı.

Antrenmanda 5 eksik var

Trabzonspor’da 6 oyuncu antrenmana katılmadı. Aşil tendonundan sakatlık yaşayan Hüseyin Türkmen, sol köprücük kemiği kırılan Edin Visca, çapraz bağ yaralanması yaşayan Dorukhan Toköz, gribal enfeksiyon geçiren Naci Ünüvar ve izinli olan Marek Hamsik idmana çıkmazken Stefano Denswil ve Serkan Asan antrenmanda kısmi olarak çalıştı.

Yusuf Erdoğan ise salonda özel program dahilinde idmanını gerçekleştirdi.

Avcı: Yeni yıl başarı getirsin

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman öncesi basın mensuplarının yanına gidip herkesle tek tek tokalaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Yeni yıl hepimize, Trabzonspor’a tüm güzellikleri ve başarı getirsin. Bir saatlik gecikme oldu, toplantılar vardı. O yüzden kusura bakmayın, biraz uzun sürdü. Yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan Avcı, U17 Milli Takım ve U17 Trabzonspor takım kaptanı, genç sağ bek Oğuzhan Yılmaz’ı A takım kadrosuna aldı.

Önce pres sonra gol çalıştılar

Abdullah Avcı, dünkü antrenmanda tempoyu yüksek tuttu. Ön alan presiyle ilgili takıma sık sık uyarılarda bulunan Fırtına’nın hocası, son bölümde gol çalışması yaptırdı.

Giresunspor hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, dün taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Çalışma boyunca bir an olsun kenara geçmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, idmanda tempoyu yüksek tuttu. Ön alan presiyle ilgili sık sık uyarılarda bulunan Avcı, kazanılan topları daha iyi kullanmak ve final paslarında sıkıntı yaşamamak adına ekstra çalışmalar yaptırdı. İdmanın son bölümündeki çift kale maçta, Umut Bozok, Gomez, Bakasetas ve Trezeguet gibi isimler performanslarıyla ön plana çıktı.

Avcı'dan takım toplantısı

Takımla bir toplantı da gerçekleştiren Avcı, Karagümrük karşısında yapılan hataların üzerinden geçti ve Giresunspor maçıyla beyaz sayfa açacaklarını oyuncularına söyledi. Avcı’nın hedefi; önündeki 4 maçın 3’ünü iç sahada oynayacak olan Trabzonspor’un, galibiyet serisi yakalaması.