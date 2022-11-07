Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, “Perşembeden sonra dinlenerek ve analizle kısa kısa pratiklerle maça hazırlandık. Konyaspor futbol kültürü olan ve her zaman yukarılarda yarışan iyi bir futbol takımı. Bu sene 12 maçın 6’sında gol yememiş bir takımdan bahsediyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. En iyi şekilde çalıştık. Zor bir maç, üst üste ikinci şampiyonluk bizim için değerli olacak. Bunun için yola çıktık. Taraftara her zamandan çok ihtiyacımız olacak. Takımların çoğu kopmalar yaşıyor. Biz bu kopmaları yaşamadık” ifadelerini kullandı. Bu arada başarılı çalıştırıcı, Konyaspor karşısında flaş değişiklikler yaptı.

Ferencvaros maçına göre...

Savunmanın solunda Eren Elmalı cezası sebebiyle forma giyemezken yerine Stefano Denswil görev yaptı. Sağ bekte ise yabancı kuralı nedeniyle Larsen sahada yer almazken, Denswil gibi yine bir stoper olan Hüseyin Türkmen forma giydi. Ferencvaros maçında orta alanda yer alan Manuel Siopis de forma giymezken, Gbamin şans buldu. İleri uçta da Maxi Gomez görev aldı.









Trezeguet yine sahnede

Son dönemde çıkışa geçen Trezeguet, Beşiktaş karşısında fileleri havalandırdıktan sonra Sivasspor mücadelesini boş geçmişti. Mısırlı kanat oyuncusu, Konyaspor karşısında da ağları sarstı. 28 yaşındaki futbolcu, 27. dakikada penaltıdan golünü attı. Trezeguet, sahada kaldığı süre içerisinde hücumda elinden geleni yapmaya çalıştı.

'Kazanmayı hak etmiştik'

Maç sonrası konuşan Trezeguet, “2 puan kaybetmemiz bizim adımıza zor bir durum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Futbol böyle bir oyun ne yazık ki. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve çok çalışıyoruz. Denemeye devam edeceğiz. Hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmak istiyoruz. Bugüne kadar çok maç kazandık ve bundan sonra da kazanacağız” dedi.

Konya’ya karşı bileği bükülmüyor

Bordo-Mavililer’in hocası Abdullah Avcı, Konyaspor ile kariyerinde daha önce 20 kez karşı karşıya gelmişti. Tecrübeli teknik adam, söz konusu periyotta 12 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez de berabere kaldı. Avcı, dün de Konyaspor karşısında bu serisini 21’e çıkardı.

Yusuf Erdoğan ile 45 dakika

Karadeniz devinde Abdülkadir Ömür, ikinci yarının başında sakatlığı sebebiyle oyundan alınmak zorunda kaldı. Yerine ise Yusuf Erdoğan dahil oldu. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 2 aylık bir sürenin ardından ligde süre alırken, ortaya koyduğu futbolla vasatı aşamadı.









'2-0’dan 2-2 olması iyi bir sonuç değil'

90 dakika sonrası açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı, “Öncelikle Trabzonspor evinde puan kaybediyorsa, bu iyi değildir. 2-0’dan 2-2 olması iyi bir sonuç değil. Yaptığımız baskılar, He hızlı oyunumuz, 2-0’ı bulmamız... Her şey iyi gidiyordu. Sonrasında rakip hamleler yaptı ve dengelendi. Abdülkadir Ömür’ün sakatlanması, Hüseyin’in sakatlık riski. Yerli konusunda bizi fazlasıyla düşündürdü. Daha iyi oynayabilirdik ikinci yarıda. Rakibi ortak ettik ve üzgünüz. Bir çok şeyi Ce bulduk ama değerlendiremedik. Cezalılar var, sakatlar var, Marc Bartra başı döndüğü için hastaneye gitti. Bakacağız. En iyi şekilde Ankaragücü maçına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

‘VAR’da kimler var?’

Konyaspor’un attığı ikinci gol ve hakem konusundaki soruya da cevap veren Avcı, “VAR’da kimler var, ne yapıyorlar bilmiyorum. bi Yorumcular var, bakacaklardır. Benim söylemem, bir savunma şekli oluşturur. Hakem hocaları daha sağlıklı yorum yapacaktır diye düşünüyorum” dedi.







