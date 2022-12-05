Sezonun ilk bölümünde dalgalı bir performans gösteren Trabzonspor , Dünya Kupası arasında sıkı çalışıyor. Abdullah Avcı daha önce yaptığı açıklamalarda “Lige geri döndüğümüzde çok daha farklı bir takım olacağız” mesajı verirken, bu sözlerinin altını dolduruyor. Hull City ile önceki gün oynanan hazırlık maçında Bordo-Mavili ekipteki değişim dikkat çekti. Özellikle ilk yarıda müthiş bir performans gösteren Fırtına, zaman zaman rakibini yarı sahadan çıkarmadı. Ön alanda etkili baskı yapan ve temaslı oyundan kaçınmayan Trabzonspor’da, Avcı da kenardan sürekli olarak ‘Pres’ vurgusu yaptı ve öğrencilerini ateşledi.

‘Yüzde 65 bizde olmalı’

Fenerbahçe maçından itibaren daha dominant oynayan bir ekip ortaya çıkarmak isteyen Abdullah hoca, “Yüzde 60-65 topla oynamalıyız. Top rakibe geçtiğinde de doğru baskı ile geri kazanmalıyız” derken, takımın fiziksel kapasitesini de maksimum noktaya çekmeye çalışıyor.

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İki yıldız artık orta sahada

Teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun ilk bölümünde mecburen kanatlarda kullandığı Abdülkadir Ömür ve Enis Bardhi’yi, Hull City mücadelesinde orta sahada oynattı. Abdülkadir, 10 numara olarak başladığı maçın ilk yarısında mücadelesiyle fark yaratırken, Bardhi ise Hamsik’in yerine girip 8 numarada görev aldı. Avcı, iki yıldızın da performansından hayli memnun kalırken, önümüzdeki periyotta bu oyuncuları orta saha rotasyonunda kullanacak.

Arif Boşluk sınıfı geçti

U19 takımından Antalya kampına götürülen 3 isimden biri olan Arif Boşluk, Hull City maçında çok iyi oynadı. 19 yaşındaki sol bek, 62 dakika sahada yer alırken; fizik gücü, özgüveni ve mücadelesiyle alkış aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun kalan bölümünde Arif’i A takıma monte edip, sol bekte Eren’in alternatifi yapabilir. Diğer genç oyuncular Caner ve Poyraz ise diğer hazırlık maçlarında hocadan şans bekliyor.

Yusuf Yazıcı koşuya başladı

Kas spazmı nedeniyle Antalya’da sadece1 antrenmana çıkan Yusuf Yazıcı, yavaş yavaş takıma dönüyor. Yıldız futbolcu dünkü idmanda düz koşulara başladı. Yusuf’un bir kaç gün içinde taktik provalara katılması bekleniyor. Bordo-Mavili ekipte Djaniny’nin tedavisi devam ederken, Dorukhan ve Serkan Asan’ın sakatlığı sürüyor. Burnundar ameliyat olan Bartra, Trabzon’daki çalışmalara katılacak. Lahtimi ise pasaport sorununu çözdükten sonra kampa dahil oldu.

Trabzonspor’dan çift antrenman

Hull City maçının ardından Trabzonspor gaz kesmedi. Bordo Mavililer, dün de Antalya’da günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah idmanında çift kale maç ve gol çalışmaları yapılırken, akşam yüksek tempo devam etti. Trabzonspor, 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da ikinci hazırlık karşılaşmasını Premier Lig ekiplerinden Crystal Palaceile oynayacak. 3. maç ise 10 Aralık tarihinde Kocaeli Stadı’nda Kasımpaşa ile olacak.

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