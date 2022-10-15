Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi’ndeki kırılma maçında Monaco’yu devirdi, ilk 2 iddiasını güçlendirdi. Bordo-Mavililer, Fransız rakibine bu sezonki en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşatırken, 4-0’lık skor sonrası Trabzonspor’un soyunma odasında büyük sevinç vardı. Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Abdullah Avcı, “Şampiyona yakışan mücadeleyi gösterdiniz. Bir an olsun oyun disiplininden kopmadınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu takım çok şey başaracak. Daha gidecek çok yolumuz var. İlk hedef Beşiktaş derbisi. O maçı kazanacağımızdan şüphem yok. Size güveniyorum. İşi sıkı tutarak, devam edeceğiz” dedi.

Hocaya armağan ettiler

Bordo-Mavili oyuncular, alınan bu galibiyeti Abdullah Avcı’ya armağan ederken, maçtan 3 saat önce tecrübeli teknik adamın sosyal medya hesabından paylaştığı mektubun, takımı ekstra motive ettiği öğrenildi. Avcı’nın çağrısına taraftarlar da kulak verirken, Akyazı’da 90 dakika boyunca inanılmaz bir destek vardı. Maçın ardından hem hocaya hem de futbolculara tezahüratlar yapıldı.