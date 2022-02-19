Konyaspor maçında serum alarak sahaya çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından evinde tedavisine devam etmişti. Hafta başından beri evden çıkamayan ve serum tedavisine devam eden deneyimli teknik adam dün takıma katıldı. Oldukça sağlıklı gözüken Avcı, antrenman öncesinde oyunculara uyarılarda bulundu. Alanyaspor karşılaşmasının geçtiğimiz hafta kazandıkları Konyaspor mücadelesinden farkı olmadığını ifade eden Bordo-Mavili takımın hocası, "Alanya maçı da Konyaspor karşılaşması kadar önemli. Kazanarak devam etmeliyiz" dedi.

'Gereğini yapacağınızdan şüphem yok'

Maç maç bakarak zirveye geldiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Kazanma alışkanlığımıza devam edelim. Rakip bizimle birlikte ligin en çok gol atan takımı. İşimiz kolay olmayacak. Ancak kazanma alışkanlığımıza devam etmek için sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini unutmadan oynayalım. Gereğini yapacağınızdan şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Safa Can Konuksever