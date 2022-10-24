Kasımpaşa ve Beşiktaş beraberliklerinin ardından Sivasspor galibiyetiyle ayağa kalkan Trabzonspor ’da, teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından oyuncularını tebrik etti. Özellikle maçın başındaki performanstan çok memnun olduğunu belirten tecrübeli hoca, “İlk 15 dakikada kusursuza yakın oynadık. Hücuma hızlı çıktık, dönenleri iyi topladık, hücumda dominant bir görüntü çizdik ve golü de bulduk. Başlangıçtaki bu oyunu, Kızılyıldız deplasmanında genele yaymamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz de potansiyelimiz de var. Bugünden itibaren tamamen Kızılyıldız karşılaşmasını düşüneceğiz. Avrupa’daki hedefimiz için kazanmamız çok önemli” ifadelerini kullandı.

Analizlere başladı

Ekibiyle birlikte Sırbistan ekibini detaylı şekilde analiz etmeye başlayan Abdullah Avcı, perşembe günkü maça kadar Kızılyıldız’ı adeta oyuncularına ezberletecek. Akyazı’daki maçı 2-1’lik skorla kazanan Fırtına, deplasmanda da galibiyete uzanıp, gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak istiyor.

Ara vermeden rota Kızılyıldız

Trabzonspor, Sivasspor galibiyeti sonrası hemen Kızılyıldız maçının hazırlıklarına başladı. Bordo-Mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde dün 2 grup halinde çalıştı. Sivas karşılaşmasında forma giyen oyuncular salonda idman yaparken, diğer grup sahada taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Fırtına’da sakatlığı bulunan Djaniny’nin Kızılyıldız deplasmanına yetişip yetişmeyeceği henüz net değil. Ligde cezalı olan Yusuf Yazıcı ise Sırbistan’da kadroda olacak.