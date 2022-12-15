Bordo-Mavililer, 21 Aralık Çarşamba günü Türkiye Kupası’nda Samsunspor ile oynayacağı maçla Dünya Kupası arasından dönecek. 3 gün sonra ise Akyazı’da Fenerbahçe derbisi var. Teknik direktör Abdullah Avcı , Antalya kampında yoğun tempoda idmanlar yaptırırken, Trabzonspor 2 günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yeniden çalışmalara başladı.





'Savaşan formayı giyecek'

Kasımpaşa ile oynanan son hazırlık maçının ardından “3-4 aydır performansı artmayanlar var. Artık kimseyi beklemeyeceğim” diyerek bazı yıldızlara rest çeken Avcı, takımla yaptığı toplantıda net konuştu. Tecrübeli taktisyen, “İdmanlarda yüzde 100’ünü veren, enerjisini hep yüksek tutan, takım için savaşan formayı giyecek. İlk 11’de kimsenin yeri garanti değil. İyi olan oynayacak. Trabzonspor’un hedefi daima zirvedir. Bunun için savaşacağız ” ifadelerini kullandı.

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En büyük rekabet ortada

Özellikle orta sahada ciddi rekabet yaşanırken , Bakasetas, Abdülkadir, Hamsik , Siopis, Gbamin ve Bardhi arasında yarış var. Stoperde Vito r Hugo olumlu sinyaller verirken, yanında Hüseyi n veya Gbamin oynayacak. Sol bekte Eren iyileşti ancak genç Arif de hazırlık maçlarında iyi performans gösterdi. Forvette Umut Bozok-Gomez ikilisinden biri tercih edilecek.

Fırtına'da sorun istikrar

Süper Lig ’de geride kalan periyotta 13 maça çıkan Trabzonspor, hiçbir maça aynı 11’le başlamadı . Abdullah Avcı , hep farklı 11’leri sahaya sürerken, Bordo-Mavililer’in istikrar yakalayamaması dikkat çekti. Bazı isimlerin performansından memnun olmayan ve sürekli yeni arayışlarda bulunan Abdullah hoca, en fazla şansı sol bekte Eren, sağ bekte Larsen ve kalede Uğurcan Çakır’a verdi. Forvet ve orta sahada ise sık sık isimler değişti.



