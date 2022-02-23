Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan kariyer zirvesi!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı meslek hayatının en parlak dönemini Bordo-Mavili takımda yaşıyor. 58 yaşındaki teknik direktör, 26. haftalar itibarıyla kariyerinin en yüksek puanına ulaştı.
Süper Lig 'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor 'un başarısındaki en büyük paylardan biri hiç kuşku yok ki teknik direktör Abdullah Avcı'ya ait. 10 Kasım 2020'de Bordo-Mavili takımı 17. sırada devralan Avcı, kısa sürede zirveye ambargo koyan bir ekip yarattı. 58 yaşındaki teknik adam 26. haftalar itibarıyla kariyerinin en yüksek puanına Karadeniz ekibinde ulaştı.
2018-2019'dan 5 puan daha iyi
Avcı, bu sezon 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek puanı 2018-2019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puanla yakalamıştı.