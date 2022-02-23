Süper Lig 'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor 'un başarısındaki en büyük paylardan biri hiç kuşku yok ki teknik direktör Abdullah Avcı'ya ait. 10 Kasım 2020'de Bordo-Mavili takımı 17. sırada devralan Avcı, kısa sürede zirveye ambargo koyan bir ekip yarattı. 58 yaşındaki teknik adam 26. haftalar itibarıyla kariyerinin en yüksek puanına Karadeniz ekibinde ulaştı.

2018-2019'dan 5 puan daha iyi

Avcı, bu sezon 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek puanı 2018-2019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puanla yakalamıştı.



