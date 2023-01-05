Geçen hafta Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybeden Trabzonspor , Karadeniz derbisinde moral depoladı. 17. hafta maçında Giresunspor'u 3-0'la geçen ve 29 puana puana yükselip 5. sırada yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

'Formasyon değişikliğine çabuk adapte oldular'

İyi bir takıma karşı oynadıklarını ve bu galibiyetin kendilerine iyi geldiklerini vurgulayan Avcı, "Son 4 maçta 10 puan almış, ligin büyük takımlarını yenmiş bir takımla oynadık. Analizleri yaptığımızda bekleyeceklerini biliyorduk. 4-4-2'ye döndük. Formasyon değişikliğine çabuk adapte oldular. Oyunu daha önce de koparabilirdik." dedi.









'Büyük mesafe kat ediyor'

Hamsik ve Abdülkadir Ömür'ü öven Avcı, "Hamsik oyuna girerken heyecanla giriyor. Bu onun sadakati gösteriyor. Abdülkadir büyük mesafe kat ediyor. 90'da savunmaya koşuyla katkı veriyor. Zihinsel yorgunluklardan sonra bu galibiyet bize iyi geldi. Seri yakalamak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Giresunspor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

'Bize transfer değil taraftar lazım'

Şampiyonluk yarışının içinde olacaklarının altını çizen tecrübeli isim, taraftara da çağrı yaptı, "Yine söylüyorum, bize transfer değil taraftar lazım. Onları burada yoğun şekilde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.







