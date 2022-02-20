Sezonun ilk devresinde berabere kaldığı Galatasaray ve Kasımpaşa’yı ikinci yarıda deviren Trabzonspor , Alanyaspor ’u da yenip hesabı kapatmak istiyor. Ancak Fırtına’nın Güney ekibiyle oynadığı maçlar hep zor geçiyor... Öyle ki Alanyaspor’un Süper Lig’e çıktığı 2016- 2017’den itibaren taraflar 11 kez karşı karşıya geldi. Turuncu-Yeşilliler 5 kez kazanırken, Trabzonspor 2 maçta galibiyete uzandı. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligdeki son 4 karşılaşmada rakibini yenemeyen Fırtına, en son 2019’un Kasım ayında 1-0’lık skorla kazanmıştı. 2020’deki Türkiye Kupası mücadelesinde ise Trabzonspor 2-0 galip gelmişti.

‘Hedefe bir adım daha...’

Son taktik idmanda takımla toplantı yapan Abdullah Avcı’nın, “Zor bir rakiple oynayacağız. Ancak kolaya çevirmek bizim elimizde. 90 dakika boyunca yüksek konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Hedefimize bir adım daha yaklaşmak için kazanacağız. Size inanıyorum” dediği öğrenildi.