Süper Lig 'de nefesler tutuldu… 57 puanla zirvede yer alan Trabzonspor , bir maçı eksik 48 puanla ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor 'u sahasında ağırlayacak. Bordo-mavili takımda bu karşılaşma öncesi yapılan antrenmanlarda rakibin özellikle takım oyununa çok bağlı kaldığına ve yapılan basit hataları değerlendirdiğine vurgu yapan teknik direktör Abdullah Avcı, formda hücum oyuncularının sergileyeceği performansa güveniyor.

'SORUMLULUK ALIN'

Kanat oyuncuları Nwakaeme ve Visca'nın bu maçta daha fazla sorumluluk almalarını ve daha çok pozisyon üretmelerini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, forvet arkasında yer alacak isimlere de bol bol şut çekmeleri talimatını verdi. Trabzonspor'da kritik karşılaşma öncesi kart cezalısı olan Peres ile sakatlığı devam eden Koita forma giyemeyecek.

Sabah







