Trabzonspor , son 6 resmi maçta sadece 1 kez kazanabilmişti. Son olarak Avrupa Ligi'nde Ferencvaros deplasmanında mağlup olan Bordo-Mavililer'de Abdullah Avcı, dün Adana Demir karşısında önemli değişiklikler yaptı. Avcı'nın en büyük sürprizi, iki golcüsünü aynı anda sahaya sürmek oldu. Maxi Gomez ile Umut Bozok birlikte oynadı. Gomez kaleye daha yakın konumlanırken, Umut daha serbest bir şekilde görev yaptı. Hamsik ve Abdülkadir Ömür karşılaşmaya kulübede başlarken, Enis Bardhi sol kanada geçti, orta sahanın merkezinde ise Gbamin ile Bakasetas forma giydi. Trezeguet de alışık olduğu sol kanat yerine bu kez maça sağda başladı.

Devrede müdahale

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erince, Abdullah Avcı oyuna erken müdahale etti. İkinci devre başlarken Bardhi ile Gbamin kenara geldi. Bu ikilinin yerine Hamsik ve Abdülkadir oyuna dahil oldu. Ancak bu değişiklik, Avcı'nın beklediği etkiyi yaratmadı. Adana Demir, Ndiaye ile bir kez daha öne geçti. Skor 2-1 olduktan sonra tecrübeli teknik adam, öğrencilerinden daha önde oynamalarını istedi. Fırtına, risk alınca kalesinde daha fazla tehlike yaşamaya başladı.

Gomez bu kez penaltı kazandırdı

Trabzonspor'un adeta Fenerbahçe 'nin elinden kaptığı sezonun flaş transferi Maxi Gomez, yeni takımına iyi bir başlangıç yapmıştı. Uruguaylı yıldız, ilk kez Ferencaros karşısında 11'de görev yaptı, Fırtına 3-2 kaybetse de Gomez 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı. 28 yaşındaki golcü, dün arkadaşlarından istediği pasları alamadı. Bu nedenle yıldız futbolcu rakip kalede fazla etkili olamadı. Gomez'e maç boyunca istediği tek pas, 36'daBardhi'dengeldi.Uruguaylıforvet topu iyi bir şekilde kontrol ettikten hemen sonra Rakitskiy'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Bakasetas'ın beyaz noktadan ağları sarsmasıyla birlikte Maxi Gomez'in hanesine bir asist daha yazıldı.

Uğurcan Çakır geri döndü

26yaşındakifilebekçisi, sakatlığı nedeniyle ligde Galatasaray ve Ümraniyespor maçlarında forma giyememişti. Uğurcan, hafta içerisinde Macaristan'a götürülse de Ferencvaros karşısında riske edilmedi ve kulübede bekledi. Başarılı kaleci,3maçlık aranın ardından dün Adana Demir karşısında Muhammet Taha Tepe'den eldivenleri devraldı. Kariyerindeki tek frikik golünü geçen sezon Adana Demir'li Vargas'tan yiyen Uğurcan, dün de Kevin Rodrigues'in müthiş serbest vuruşunda topu ağlarında gördü.

Trezeguet etkisiz kaldı

Mısırlı yıldız, geçen hafta Ümraniye maçında ağları sarsarak Trabzonspor formasıyla ilk golüne imza atmıştı. Trezeguet, dün alışık olduğu sol kanatta değil, sağda görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, fazla etkili olamadı. Trezeguet, ikinci yarıda sol açığa geçti ancak yine kalitesini konuşturamadı. Mısırlı oyuncu, 4şut denmemesinin2'sinde çerçeveyi bulsa da kaleci Ertaç'ı geçemedi. Trezeguet'nin beklentilerin altında kalması, Trabzonspor'un hücum planlarının aksamasına neden oldu.

Naci süper asistle başladı

Trabzonspor'un Ajax'tan kiraladığı müthiş yetenek Naci Ünüvar, Ferencaros karşısında ilk kez kadroya girse de süre alamamıştı. Abdullah Avcı, genç öğrencisini dün81. dakikada sahaya sürdü. Naci, sadece3dakika sonra Hamsik'ten gelen topu topukla Umut Bozok'a vererek harika bir asiste imza attı. 19yaşındaki oyuncu kısa süre görev alsa da ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Fırtına'nın bir diğer genç transferi Mountassir Lahtimi ise kulübede bekledi.