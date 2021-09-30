Konyaspor maçında kırmızı kart gören Vitor Hugo’nun ardından, Hüseyin Türkmen de Alanyaspor mücadelesinde ikinci sarıdan atıldı. Denswil’in de sakatlığı bulunduğu için Trabzonspor ’da gözler Ahmetcan Kaplan’a çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen maç 18 yaşındaki savunmacıyı 78. dakikada sahaya sürmüştü. Tecrübeli hoca, bu kez ilk 11’de Ahmetcan ile başlayabilir. Denswil’in tedavisi devam ederken, Hollandalı oyuncu cumartesi günkü deplasmana yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak mevcut durumda Ahmetcan’ın formaya daha yakın olduğu öğrenildi. Avcı da öğrencisine ‘Hazır ol’ talimatını verdi.

Tekliflere rağmen tutuldu

Geçen sezondan bu yana A takımla idmanlara çıkan Ahmetcan, sol ayaklı olması nedeniyle Edgar’ı tamamlayacak potansiyele sahip. 1.89 boyundaki genç stoper, U19 Milli Takımı’na düzenli olarak çağrılırken, yaz döneminde pek çok teklif almasına rağmen kadroda tutulmuştu. Son yıllarda Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi yıldızlar çıkartan Trabzonspor, savunmadaki krizi Ahmetcan ile fırsata çevirebilir.

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Türkiye’de genç oyuncuların forma şansı yakalamasının iki yolu vardır... Ya Allah vergisi müthiş bir yeteneğe sahip olacaksın ya da kulüplerdeki muhtemel bir ekonomik kriz ortamında transfersizlikten ve ya sakatların, cezaların çok olduğu dönemde oyuncu yokluğundan fırsat bulacaksın. Açıkçası Ahmetcan Kaplan için bu fırsat ortamı oluştu. Denswil yetişse dahi Abdullah hocanın onunla başlaması, hem kadrodaki gençlere iyi bir mesaj olacak hem de Ahmetcan’ın vitrine çıkması sağlanacak. Unutmamak gerekir ki, Ozan Kabak da benzer bir durumda Galatasaray ’da forma şansı yakalamış ve yarım sezonda kulübüne 11 milyon Euro kazandırmıştı.

Ahmetcan’ı biraz anlatmak gerekirse...

1.89 boyunda, fizik açıdan güçlü, topu oyuna sokma becerisi iyi ve hızı da lig ortalamasının üzerinde. 1 senedir A takımla antrenmanlara çıktığı için zaten bu seviyenin oyuncusu. Solak bir stoper olması da hem savunmadaki partneri Edgar’ı hem de sol bekte oynayacak ismi rahatlacaktır. Abdullah Avcı’nın Kayseri’de onu görevlendirmesi; riske girmek demek değil aksine cesaretini ve Ahmetcan’a olan güvenini gösterir.