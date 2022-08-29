Abdullah Avcı, Galatasaray karşısına yıldızlarından yoksun çıktı. Kaleci Uğurcan'ın beklenmedik sakatlığının yanı sıra Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir ve Hamsik gibi isimlerin olmayışı, özellikle hücumda Avcı'nın elini kolunu bir hayli bağladı.

Son şampiyon Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 5-2 kaybedilen Antalyaspor ve geçtiğimiz hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenmelerinin ardından takımını Galatasaray karşısına önemli isimlerden yoksun olarak çıkarttı. Avcı'nın ideal ilk 11'nin en önemli oyuncularından kaleci Uğurcan Çakır'ın, maçtan bir gün önce sakatlık haberi geldi. Uğurcan'ın yanı sıra Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'le birlikte sakatlıkları devam eden Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan da maç kadrosunda yer almadı.

'Bazen üst üste geliyor'

Tecrübeli teknik adam maç öncesi bu duruma dikkat çekerek, "Çok sakatlıklarla ilgili konuşmama ama bazen üst üste geliyor. Uğurcan Çakır, Kopenhag maçına final olduğu için iğneyle çıktı, yırtık var. Önümüzdeki hafta da olmayabilir. Bakasetas'ta Kopenhag ilk maçında sıkıntı oldu. Onu da çektik. O da hafta ya olabilir. Marek Hamsik dönecek gibi. Abdülkadir Ömür'ün MR'ı temiz çıktı ama sabah (dün) ağrıları olduğunu söyledi" dedi. Deneyimli hocanın, özellikle hücumdaki yıldızlarının eksikliğini dün bir hayli hissettiği gözlerden kaçmadı.



