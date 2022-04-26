26 haftadır ligin zirvesine ambargo koyan Fırtına, Antalyaspor maçında 1 puan bile alsa şampiyonluğu garantileyecek. Bu mutluluk, teknik direktör Abdullah Avcı ve A takım kadrosundaki tam 23 oyuncu için ilk olma özelliği taşıyor. Trabzonspor ’un yerli isimlerinden Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Serkan Asan, Yusuf Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli ve Muhammet Taha Tepe kariyerlerinin ilk şampiyonluğuna hazırlanıyor. Yabancı yıldızlardan ise Hamsik, Bruno Peres, Kouassi, Siopis ve Puchacz bu heyecanı yaşıyor. Özellikle 35 yaşındaki Hamsik için bu sezonun anlamı çok farklı. Napoli’de efsaneleşen Slovak yıldız, İtalyan ekibinde 12 sene oynamasına rağmen Serie A’yı hiç kazanamamıştı.

2 yerli bu sevinci yaşadı

35 kişilik A takım kadrosunda yabancı oyunculardan Cornelius Kopenhag’da 3, Nwakaeme Hapoel Beer Sheva’da 3, Denswil Brugge’da 3 ve Ajax’ta 2, Visca Zeljeznicar ve Başakşehir’de toplam 2, Trondsen Rosenborg’da 2, Djaniny Semedo Santos Laguna’da 2, Vitor Hugo Palmeiras’ta 1, Bakasetas AEK´da 1, Koita Montpellier’de 1 ve Gervinho Lille’de 1 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı. Yerlilerden ise Dorukhan ile İsmail, Beşiktaş ’ta şampiyonluk sevincini tattı.



