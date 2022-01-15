Spor Toto Süper Lig 'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın 89. dakikasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterirken sahaya girdiği için kırmızı kartla tribüne gönderildi.





Teknik direktör kırmızı kart görürse ne olur, kaç maç ceza alır?

Hakemler, kırmızı kart sonrası teknik direktörle ilgili ekstra bir rapor düzenlemezlerse Abdullah Avcı'nın alacağı ceza 1 maçı geçmeyecek. 19 Ocak Çarşamba günü evinde Giresunspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı bu maçta takımının başında olamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 94. Maddesi şu şekilde:

''Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyun alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz.''