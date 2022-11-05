UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Ferencvaros'u 1-0 mağlup etmesine rağmen Monaco'nun Kızılyıldız'ı mağlup etmesi ile yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek Trabzonspor , şimdi rotasını önündeki lig maçlarına çevirmiş durumda. Abdullah Avcı'nın takımı, önündeki maçları kazanarak Dünya Kupası arasına en iyi şekilde girmek istiyor.

Marc Bartra: Doğru yoldayız

Bordo-Mavili takımın savunmadaki yıldız ismi Bartra, “Grubu belki 3. bitirdik ancak Avrupa’da mücadelenin sürüyor olması önemli” dedi. İspanyol stoper, “Takım olarak bir geçiş sürecindeyiz. Futbol hatalar oyunu ve biz de az hata yapıp, kazanmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takımın olduğu her yerde daima mücadele vardır. Gidilebilecek en yüksek noktaya gitmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Trezeguet: Gol ve asiste açım

Ferencvaros maçında Bakasetas’ın golünde asisti yapan Trezeguet, performansındaki çıkışı yorumladı. Mısırlı yıldız, “Her maç elimden gelenin en iyisini vermeye uğraşıyorum. Elbette gol atmak ve asist yapmak için açım. Hedefim maksimum seviyede skor katkısı göstermek. En önemli görevim ise takımın kazanmasına yardımcı olmak. Umarım en iyi şekilde Avrupa’da devam ederiz. Şimdi önümüzde 2 lig maçı var. Onları da mutlaka kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakasetas fırtınası

19 maçta 8 gol, 7 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Yunan yıldız, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Avrupa Ligi’nde gruptaki tüm karşılaşmalarda skor katkısı veren Bakasetas, adeta Trabzonspor’u sırtlıyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında fark yaratan ve 16 lig, 4 Avrupa maçında 7 gol, 7 asistlik istatistik yakalayan Bakasetas, kendini aştı... Son olarak Ferencvaros filelerini havalandıran Yunan yıldız, 19. resmi maçında 8. golünü attı, 7 de asisti var. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren 29 yaşındaki 10 numara, Trabzonspor’un en önemli hücum silahı konumunda. Özellikle ceza sahası dışından attığı gollerle dikkat çeken Bakasetas, şampiyon olunun geçtiğimiz yılı 9 gol, 8 asistle tamamlamıştı. Bakasetas, şimdiden bu performansını yakalamaya çok yakın.

Yunanistan’da da durmadı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda oynanan 6 maçta da skor katkısı veren ve 3 gol, 4 asistlik performans gösteren Bakasetas, turnuvada grup aşamasında tüm maçlarda tabelayı değiştiren ilk isim olarak tarihe geçti. Zorlu Konyaspor ve Ankaragücü maçlarında da Trabzonspor’un gol silahı olacak Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı’nda ise bu sezon çıktığı 6 maçta 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

Avrupa geliri 13,2 milyon Euro

Konferans Ligi’nden de olsa Avrupa’da yoluna devam eden Trabzonspor, şu ana kadar 13,2 milyon Euro’yu kasasına koydu. Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off oynadığı için 5 milyon Euro elde eden Fırtına, Avrupa Ligi’nde gruplara katılımdan 3 milyon 630 bin Euro kazandı. Performans bonusu olarak 3 galibiyetin karşılığında 1 milyon 890 bin Euro kazanılırken, katsayı kaleminden 1 milyon 320 bin Euro ve yayın gelirinden 1,1 milyon Euro geldi. Konferans Ligi’ne Play-Off’tan katılmanın bedeli de 300 bin Euro. Toplamda 13,2 milyon Euro yani 240 milyon TL’lik gelire ulaşan Trabzonspor, bu rakamı artırabilir. Konferans Ligi’nde her galibiyete 500 bin, beraberliğe 165 bin Euro veriliyor. Son 16 turuna kalınması halinde ise 600 bin Euro daha kazanılacak.

İşte Fırtına'nın rakipleri

Avrupa Ligi’nde grubunu 3. tamamlayıp Konferans Ligi’ne kalan Trabzonspor, son 16 turu için Play-Off oynayacak. 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek kura öncesi Fırtına’nın 8 muhtemel rakibi bulunuyor.

Akyazı’da oynadığı 3 Avrupa maçını da kazanmasına rağmen deplasmanlarda sıfır çeken Trabzonspor, H Grubu’nu 3. bitirdi. 10 puanlı Ferencvaros ve Monaco’nun gerisinde kalan Bordo-Mavililer, yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek. Karadeniz ekibi, 3 numaralı organizasyonda son 16 takım arasına girmek için Play-Off turu oynayacak. Fırtına’nın muhtemel rakipleri arasında Başakşehir’in bulunduğu grubu 2. tamamlayan Fiorentina ve Sivasspor’un geçtiği Cluj da var. Diğer rakipler ise şöyle: Anderlecht, Basel, Gent, Partizan, Lech Poznan, Dnipro...

Maçlar 16 ve 23 Şubat’ta...

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu kura çekimi, 7 Kasım Pazartesi günü TSİ 14.00’te İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak ve Exxen’den yayınlanacak. Play-Off’ta ilk maçlar 16 Şubat’ta, rövanşlar ise 23 Şubat’ta oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20.45 ve 23.00 olarak netleşti.

‘Eğer Lahtimi iyi oynarsa...’

Fırtına’nın genç transferlerinden Lahtimi, geride kalan 20 maçlık periyotta çok az forma şansı bulurken, Faslı yıldızı eski hocası Jamal Sellami anlattı. Futbolculuğu döneminde Beşiktaş ’ta da oynayan Sellami, “Fas’ta en iyi altyapı akademilerinden birinde eğitim aldı. Gol sezisi yüksek ve cesaretli bir oyuncu. Ancak top kontrolü ve ilk dokunuşla alakalı gelişim göstermeli. Kendisini sağ kanatta en rahat hissediyor. Ülkenin en büyük takımlarından birinde forma giyiyor ve eğer iyi oynarsa, Trabzonspor’un muhteşem taraftarı ona çok destek verir” dedi.

Konya biletleri satışa çıkıyor

Trabzonspor’un yarın saat 20.00’de Konyaspor’la Akyazı’da oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Fırtına ve kale arkası tribünler kombine sahiplerine ait olurken, fiyatlar şöyle; Doğu: 150 TL, Batı: 200 TL, VIP Silver: 750 TL, VIP Gold: 1000 TL, VIP Platinum: 1250 TL. Ayrıca bu maça özel kadın ve öğrencilere yüzde 50 indirim uygulanacağı açıklandı. Ferencvaros maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, “Konya maçında tribünleri tamamen dolu görmek istiyorum. Onların desteğine ihtiyacımız var” demişti.

'Ligde de aynen devam'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros galibiyeti sonrası oyuncularını tebrik etti. Grubunu 9 puanla 3. tamamlayan ve liderliği 1 puanla kaçıran Bordo-Mavililer, yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek. Şimdi sırada zorlu iki lig maçı var. Bordo-Mavililer, yarın Konyaspor’u Akyazı’da konuk edecek. Sonrasında Ankaragücü deplasmanına gidecek. Avcı, Dünya Kupası arası öncesi oynanacak 2 maçta 6 puan hedefliyor. Ferencvaros karşılaşmasının ardından soyunma odasında öğrencilerine seslenen tecrübeli çalıştırıcı, “Özellikle ilk yarıdaki oyunumuz çok iyiydi. Kusursuza yakındık. Oyuna hakimdik, rakibe hiç fırsat vermedik. Bu performansı 90 dakikaya yayabilecek kapasitemiz var. Bunu devam ettirip, ligdeki 2 maçımızı da kazanarak araya moralli girelim” ifadelerini kullandı.

Liderle fark 5 puan

Ligde son olarak Sivasspor’u mağlup eden Trabzonspor’un, 21 puanı bulunuyor. Lider Fenerbahçe ’nin 5 puan gerisinde bulunan Fırtına, Konya ve Ankaragücü karşılaşmalarını kazanıp, zirvenin yakınında Dünya Kupası arasına girmeyi hedefliyor. Lige geri dönüşte ise Akyazı’da Fenerbahçe derbisi var.