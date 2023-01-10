Abdullah Avcı, 2 yıllık Trabzonspor dönemindeki en ağır yenilgisini aldı. BordoMavililer, 2018’deki Malatya maçından sonra ilk kez böylesine kötü bir skorla yüzleşirken, tecrübeli teknik adamın ne sahaya sürdüğü 11 ne de ikinci yarıda yaptığı hamleler karşılık vermedi.





Giresunspor maçında cezalı duruma düşen Maxi Gomez’in yerine Umut Bozok’u oynatan Avcı, Bardhi’nin yerine de Naci Ünüvar’la başladı. Devreyi 3-0 geride kapatan Fırtına’da, önce Bartra ile Djaniny girdi, 63’te Yusuf Yazıcı oyuna alındı. 68’de Abdullah Avcı, Lahtimi’yi sokarken, Alanyaspor 2 gol daha attı.

Radikal kararlar alabilir

Son bölümlerde ise Enis Bardhi oyuna dahil oldu. Ancak başarılı hocanın yaptığı hiçbir değişiklik, etki göstermedi. Daha önce bazı yıldızların performansıyla ilgili dert yanan Avcı’nın, farklı yenilgi sonrası radikal kararlar alması bekleniyor.

Başkan Ağaoğlu’nun büyük üzüntüsü

İç saha deplasman farketmeksizin Trabzonspor’un tüm maçlarını statta takip eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, dünde Alanya’daydı. Bordo-Mavili kulübün patronu, farklı yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Üst üste yenilen gollerin ardından adeta yıkılan Ağaoğlu’nun, farklı yenilgi sonrası kötü gidişatla ilgili teknik direktör Abdullah Avcı’dan detaylı bir rapor istemesi bekleniyor.

13 maçta sadece 3 galibiyet

Trabzonspor, Alanya maçlarında sıkıntı yaşamaya devam ediyor... Bordo-Mavililer, dünkü yenilgiyle birlikte Güney ekibine rakip olduğu 13 karşılaşmada 6.mağlubiyetini aldı. 4 maç beraberlikle sona ererken, Karadeniz ekibi sadece 3 kez kazanabildi. Fırtına, geçtiğimiz sezon Alanyaspor’u bu statta 4-0’lık skorla geçmişti.

Deplasmanda kötü seri

Bu sezon resmi maçlardaki tüm yenilgilerini dış sahada alan Trabzonspor, yine bir deplasmandan eli boş döndü. Antalya, Adana Demir ve Karagümrük deplasmanlarının ardından Alanyaspor’ada boyun eğen Bordo-Mavililer, 100 gündür ligde hiçbir dış saha maçını kazanamadı. Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez üst üste 2 deplasman mücadelesini kaybetti.