UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Trabzonspor , deplasmanda oynadığı ve 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Trabzon'da rakibiyle 0-0 berabere kalması sonrasında Devler Ligi'ne veda etti.

Yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan bordo mavililer, 10 yıllık hasretini sonlandıramazken önemli bir geliri de kaybetti.

Karşılaşmayla ilgili yazarımız Mehmet Demirkol değerlendirmelerde bulunurken, oyun temposunun tekdüze olmasının tur atlayamamadaki en büyük neden olduğunu ifade etti.

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İşte Mehmet Demirkol'un bugünkü yazısı:

Sabırlı olmak doğru bir yaklaşımdı. Kalabalık ve akıcı bir baskı oynayan Kopenhag’a geniş alan bırakmadan, minimum riskle oynamak... Ama oyunun temposunu bu kadar tekdüze tutmak konusu tartışmalı. Hamsik ve Visca yokken işi iyice zorlaştıran bu oldu. Topu kanada/çizgiye indirmek çok zaman aldı. Ancak bunca çabanın sonucunda çok rastgele ortalar geldi. Djaniny’ye dripling ve delicilik konusunda destek çıkan olmayınca da Kopenhag’ın istemediği bir oyun olmadı. Özellikle Ömür’den bu kadar önemli eksiğin olduğu kadroda çok daha fazlasını bekliyordum. Tempoyu yükseltme ve dar alanda çözüm üretme konusunda liderlik yapamadı.

Bekler sınırlı kaldı

Kopenhag’ı küçümsemek olarak algılanmasın. Ama onların ilk maçta nasıl durağan yerleşik oyundan çılgın bir baskıya geçtiğini görmüşken, geçen yılın şampiyonu ve zenginleşmiş kadrosuyla Trabzonspor’dan da bekliyor insan. Visca, Hamsik’in yokluğu ve Nwakeme sonrası bu konuda başka türlü bir yaklaşım bekliyor. Bunlar olmadı. Trezeguet ve Kouassi oyuna girdikten sonra da bu akışkanlık gelmedi. Beklerin hücuma katılımı sınırlı kaldı. Ve birebirde adam geçmeye çalışmadılar dahi. Böyle olunca sadece rastgele ortalara kaldı iş. Maç bittiğinde Opta verileri 1.1 xG (gol beklentisi) veriyordu Trabzon için. 18 şuttan bu kadar çıkarabilmenin sebebi de bu.