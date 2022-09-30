Sezona Süper Kupa’yı kazanarak başlayan ardından ligde oynadığı ilk 2 maçta da galip gelen Trabzonspor , sonrasında türbülansa girmişti. Buna rağmen çabuk toparlanan ve Milli ara öncesi çok kritik 2 maç kazanan Fırtına, Milli arayı oldukça pozitif değerlendirdi. Oyuncularının mental olarak toparlanmaları adına toplamda 5 gün izin veren Abdullah Avcı, yoğun fikstür öncesi motivasyon turlarını hızlandırdı.

Takımla bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli hoca, “Milli araya seri yaparak girmiştik, bunu devam ettirelim. Üst üste maçlar oynayacağız. Bu sıkışık takvimde, uykunuza, özel hayatınıza dikkat edin. Herkesin katkısına ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullandı.

‘Biz güçlü takımız’

Bordo-Mavililer, Kasım’daki Dünya Kupası’na kadar 42 günlük periyotta 10 karşılaşma oynayacak. Bunların 4’ü UEFA Avrupa Ligi’nde... Hedefini ligde zirve olarak belirleyen Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde de mutlaka gruptan çıkmak istiyor. Oyuncularına maç maç gideceklerini hatırlatan Avcı’nın, “Önümüzde önce Kayserispor deplasmanı var. Avrupa’yı şimdilik bir kenara bırakıp, ona odaklanacağız. Sonrasında Monaco maçını düşünürüz. Herkesten takım için, oyun için fedakârlık yapmasını istiyoruz. Biz güçlü takımız, son şampiyonuz. Size güvenim tam” dediği öğrenildi.

İstatistiklerde Fırtına çok önde

Karadeniz ekibi, Kayserispor’a konuk olduğu son 8 lig maçını kaybetmedi. Bu periyotta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Bordo-Mavililer, 6 karşılaşmada kalesini kapattı. Öte yandan Kayserispor, Trabzonspor’la oynadığı son 10 lig mücadelesini kazanamadı. Abdullah Avcı da hocalık karnesinde Kayserispor’la rakip olduğu son 13 lig karşılaşmasında yenilmedi, 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Orta sahada aynı üçlü...

Kızılyıldız ve Gaziantep FK maçlarında orta sahada Siopis-Hamsik-Bakasetas üçlüsünü görevlendiren Abdullah Avcı, aynı kurguyla Kayserispor’un karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu üçlünün forma giydiği iki karşılaşmayı da kazanan Trabzonspor’da, Gbamin, Doğucan, Bardhi gibi isimler forma rekabetinde bulunuyor. Maçın erken kopması durumunda Hamsik’in, Monaco maçı düşünülerek erken kenara alınması planlanıyor.